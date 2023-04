"Al Governo da 6 mesi, la destra rischia di far naufragare il PNRR. Ritardi, confusione su governance, cantieri a singhiozzo e revisione progetti. Nessuna prospettiva chiara per mettere in sicurezza il più grande investimento per il futuro del Paese".



Così su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera sulla replica del Ministro Fitto.