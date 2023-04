“Raggiunta oggi un’altra importante tappa nel percorso intrapreso dal Ministero della Cultura a sostegno della crescita e dello sviluppo delle imprese culturali e creative italiane”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni a proposito del lancio da parte della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura dell’avviso pubblico che destina venti milioni di euro a micro e piccole imprese culturali e creative, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit operanti nella filiera per azioni, attività o prodotti mirati a promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile.

“Nell’ambito del più ampio piano di investimenti del Pnrr dedicati alla transizione digitale e verde della filiera (misure per complessivi 155 milioni di euro), con questo secondo avviso pubblico vogliamo affiancare le imprese culturali e creative affinché mettano a punto strumenti sempre più efficienti per vincere la sfida della sostenibilità. Ringrazio la Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC per aver lavorato alacremente a questo risultato, conseguito in anticipo sui tempi previsti”.

L’avviso pubblico è online sul sito del Ministero della Cultura, sul sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC e sul sito di Invitalia.

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 11 maggio e fino al 12 luglio 2023.