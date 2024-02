“Siamo ancora una volta costretti a sollecitare il suo autorevole intervento affinché il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, renda con urgenza comunicazioni al Parlamento, sui contenuti del PNRR, così come profondamente modificato a seguito dell’inserimento del nuovo capitolo RepowerEU. Lo scrive il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, in una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa in cui sottolinea come “il Governo, ed in particolare il Ministro incaricato in materia, si siano in questi mesi colpevolmente sottratti al doveroso confronto con le sedi parlamentari in merito ad un piano che segnerà le sorti industriali e sociali del nostro Paese per i prossimi decenni e risulta in ritardo, rispetto alla scadenza semestrale prevista, nell’invio della quarta Relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Attendiamo, quindi, signor presidente, che ella si faccia promotore con immediatezza nel richiedere urgenti comunicazioni al ministro Fitto”