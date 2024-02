"Abbiamo richiesto la presenza in Aula del ministro Fitto, siamo molto irritati perché continuiamo a non avere una data. Sono passati mesi". Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, a margine della conferenza dei capigruppo. "È inaccettabile - aggiunge - che su un tema così delicato come le modifiche fatte al Pnrr e la relazione da portare avanti al Parlamento, sulla quale ci sono sei mesi di ritardo, il governo non sia in grado di darci una data.

É offensivo nei confronti del Parlamento. Il Pd non sosterrà più nessuna proposta unitaria anche in termini di calendario se entro una settimana non dovessimo avere la data. Non è un favore al Parlamento".