Dopo aver letto le raccomandazioni

della Commissione Ue nell’ambito del pacchetto di primavera del

semestre europeo non e’ piu’ possibile rinviare il confronto

parlamentare e il voto sulle scelte che il nostro governo

intende fare in materia di PNRR e di fisco. Nelle

raccomandazioni e’ del tutto evidente la bocciatura

dell’autonomia differenziata, che, come e’ evidente, non e’ a

costo zero e rischia di non garantire eguaglianza nei servizi

tra le diverse aree del paese, e della flat tax, con l’invito a

ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e a rendere piu’

efficiente il sistema tributario, preservandone la

progressivita’. Sul PNRR e’ evidente che la Commissione e’ in

allarme per i ritardi accumulati dal nostro governo sulle scelte

di governance del Recovery e sull’attuazione dei progetti. Le

preoccupazioni della Commissione sono le nostre”. Cosi’ il

presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. “Il PNRR

costituisce la piu’ grande opportunita’ che abbiamo davanti per

far crescere il nostro paese in direzione della necessaria

transizione energetica e digitale. Questo governo ci sta facendo

perdere questo treno e con le scelte di politica economica,

penso alla riforma del fisco e al decreto lavoro, sta dividendo

ancora di piu’ il Paese tra chi ha di piu’ e chi ha di meno. Per

questo ribadiamo la richiesta che in Parlamento si arrivi ad un

voto su un documento di indirizzo: il governo, numeri alla mano,

deve spiegarci quali sono le scelte che intende fare sui

progetti del PNRR. Non sono piu’ possibili ritardi e non e’

concepibile, visto anche quello che e’ accaduto in Romagna e

nelle Marche, rinunciare a risorse necessarie al Paese. Sarebbe

da irresponsabili”.