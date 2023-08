Il governo Meloni non ha mai creduto nel Pnrr e lo ha confuso per "uno strumento buttando via sei mesi per cambiare la governance ed esautorare il Mef". A dichiararlo il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia, che aggiunge: "Si stanno sbranando tra loro nello spostare senza senso risorse che, invece, erano state concordate con i sindaci e i territori". "Ci sono centinaia di progetti già sospesi che manderanno in tilt il Paese", ha concluso.