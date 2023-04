"Abbiamo già dal 2022 un problema nella messa a terra reale del Pnrr. Il problema non nasce oggi, non nasce con questo governo. Con questo decreto cerchiamo di porre rimedio a situazione che per onestà intellettuale dovremo definire una criticità strutturale di questo Paese" sulla "capacità amministrativa". Lo ha detto la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia posta sul decreto Pnrr.

"Questo decreto riconosce che c'è un problema e prova a risolverlo. Fi sostiene pienamente l'azione del governo, è la strada giusta per spendere le risorse che ci arriveranno e per spenderle bene", ha aggiunto Bergamini.