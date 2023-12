"Oggi è un bel giorno per l'Italia: la Commissione europea ha versato la quarta rata del Pnrr di 16,5 miliardi di euro. Chi tifava contro il nostro Paese, chi profetizzava sventure, chi accusava il governo di non farsi sentire in Europa, è stato smentito ancora una volta. Abbiamo raggiunto tutti i 28 obiettivi e traguardi previsti dalla quarta rata, che riguardano le misure necessarie per riformare la giustizia e la pubblica amministrazione, oltre a importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici. Abbiamo ottenuto finora più della metà delle risorse totali del PNRR, circa 102 miliardi di euro, rispettando tutti gli impegni presi. Stiamo lavorando bene, in costante collaborazione con la Commissione Europea, con la quale ci siamo dimostrati un interlocutore autorevole e capace. Mentre gli altri chiacchierano, noi otteniamo risultati. Con il governo di centrodestra l'Italia ha ripreso a correre: avanti così per realizzare quelle riforme e portare avanti quegli investimenti che renderanno il Paese ancora più moderno e competitivo".

Così in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e segretario nazionale di FI giovani.