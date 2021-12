"L’approvazione definitiva in Senato delle misure urgenti per l’attuazione del Pnrr rappresenta un momento fondamentale e sancisce l'importanza del percorso compiuto in quest’anno per affermare il Piano come vero e proprio modello per la strategia di rilancio del Paese anche per il futuro. Come ha ricordato Laura Garavini nella dichiarazione di voto per Italia Viva, solo un anno fa eravamo l’ultimo paese europeo per vaccinati e crescita economica. Oggi non è più così, ed è un nostro motivo di orgoglio".



Così, sul suo profilo fb, la Presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, commenta l’approvazione definitiva in Senato della misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Adesso", prosegue Bellanova, "l’attenzione deve spostarsi dalla mole enorme di risorse a disposizione alla qualità dell’attuazione e degli investimenti che devono saper rispondere all’emergenza lavoro nel nostro Paese.

Qualità della spesa e attuazione delle riforme devono saper andare di pari passo.

E ogni livello istituzionale interessato, così come tutti i soggetti sociali coinvolti, devono concorrere a sconfessare quei colli di bottiglia e quelle rendite di posizione che hanno impedito al nostro Paese di mettere a valore eccellenze, potenzialità, riconoscimenti internazionali.

Anche per questo nuove generazioni e donne devono veramente essere i protagonisti di questa stagione. Il Pnrr avrà successo e sarà determinante se il divario Nord-Sud sarà colmato, se i nostri ragazzi, in tutto il Paese, si sentiranno finalmente nella condizione di poter mettere a disposizione i loro talenti e se servizi e mercato del lavoro saranno finalmente a misura di donne".