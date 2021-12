"Felice dell’integrazione del fondo sull’imprenditoria femminile, su cui ci siamo spesi molto anche come @pdnetwork. È essenziale, non solo per gli obiettivi del #PNRR, ma per tutto il Paese, che ci si adoperi sempre di più nel sostegno fattivo alle donne che fanno impresa". Lo scrive su Twitter Anna Ascani, vicepresidente del PD e Sottosegretaria al MISE.

