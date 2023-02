“La distruzione della targa dedicata ad Oriana Fallaci ha suscitato in me un profondo sdegno. Oriana Fallaci è stata una delle più grandi giornaliste e scrittrici del XX secolo, con il suo lavoro ha affrontato alcuni dei più importanti temi sociali, politici e culturali del suo tempo.”, commenta l’eurodeputata toscana della Lega Susanna Ceccardi: -“Questo atto di vandalismo rappresenta un'offesa non solo alla memoria di Oriana Fallaci, ma anche alla libertà di espressione e al diritto di ricordare i nostri intellettuali.

Auspico che le autorità competenti riescano a trovare i delinquenti e che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle targhe commemorative a memoria dei personaggi illustri del passato.”

“La memoria di Oriana Fallaci non può essere cancellata dall'odio e dall'intolleranza, ma continuerà a vivere attraverso la sua scrittura e il suo fondamentale contributo alla cultura della nostra società. Oriana fu una grande Toscana che merita di essere ricordata e rispettata"