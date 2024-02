"Basta guardare le immagini delle manganellate contro gli studenti di Pisa per capire che si tratta di una violenza assolutamente spropositata e gratuita. La domanda da farsi è sul perché di questi comportamenti. Qualcuno nel Governo punta a un'esasperazione del clima politico in Italia? Si vuole puntare a una escalation dove la violenza torni a riempire le piazze e le strade? Qualcuno con il riflesso d'ordine pensa che gestire il potere lo autorizzi a violare principi e regole? Sono stati picchiati dei cittadini che manifestavano. Invece di gestire eventuali criticità si è preferito aumentare la tensione . A dare l'ordine sono stati gli stessi che hanno chiuso gli occhi di fronte ai saluti romani fascisti e, io penso giustamente, hanno evitato con ragionevolezza di inasprire il clima di fronte al blocco di strade e autostrade dei trattori.

Si vogliono dunque criminalizzare dei giovami solo perché di un certo orientamento politico? In Italia il compito dello Stato è di garantirlo l'ordine pubblico, non di creare le premesse del disordine. Quindi, dietro tutto questo, o c'è una matrice politica, o c'è una grave inadeguatezza di chi ricopre determinati ruoli. Non so quale delle due sia peggiore. Noi ,nel chiedere chiarezza, vigileremo affinché sia tutelata e difesa la Costituzione e chiamiamo tutte e tutti a farlo con noi". Così in una nota il democratico Nicola Zingaretti.