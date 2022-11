"Apprendiamo da fonti sindacali - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - che, nei giorni scorsi, un addetto in servizio presso l'aeroporto di Pisa, sia stato aggredito, verbalmente e fisicamente, da un passeggero, pare irritato per un ritardo nel ritiro del bagaglio." "Un episodio da stigmatizzare apertamente - prosegue il Consigliere - che ripropone con forza la problematica della sicurezza per chi lavora nello scalo pisano. E' doveroso - precisa l'esponente leghista - che tali fatti non vengano, dunque, minimizzati da Toscana Aeroporti, visto che è fondamentale prevenire questi incresciosi avvenimenti. Non è, infatti, la prima volta, purtroppo - sottolinea la rappresentante della Lega - che registriamo accadimenti similari e quindi è arrivato il momento di agire per evitare il ripetersi di queste aggressioni. Nell'ampio dibattito che, periodicamente, s'innesca sulla tematica aeroportuale toscana - conclude Elena Meini - non vorremmo, dunque, che si tralasciassero tematiche così rilevanti, come quella di garantire l'incolumità sul posto di lavoro".