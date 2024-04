"Il Sindacato di base Cub segnala, per l'ennesima volta, diverse problematiche legate ad eccessivi carichi di lavoro per i dipendenti del settore handling dell'aeroporto di Pisa", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "Una situazione che sta diventando sempre più insostenibile e che parrebbe vedere Toscana Aeroporti colpevolmente sorda ad ogni appello tendente a venire incontro alle esigenze di chi è impegnato nello scalo aeroportuale pisano", prosegue il Consigliere.

"Siamo lieti che l'azienda annunci aumenti di passeggeri e conseguentemente di fatturato, ma ci sembra importante che almeno parte di questi utili potrebbero essere utilizzati per rendere meno pesante la quotidiana attività lavorativa", precisa l'esponente leghista. "Ci appelliamo, infine, anche alla cooperativa di riferimento, che ci auguriamo possa essere maggiormente attenta alle naturali rivendicazioni del personale gestito", conclude la rappresentante della Lega.