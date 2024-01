"L'accelerazione impressa dal Governo alla politica industriale per Piombino ha consentito di ottenere risultati importanti, come la firma del protocollo con Metinvest da 2,2 miliardi di euro. Il passo successivo riguarda il progetto Jsw, che è fondamentale per completare il piano di rilancio dell'area: è dall'integrazione tra le due realtà che nascerà un polo siderurgico competitivo e all'avanguardia, motore dello sviluppo green per tutto il Paese. Auspichiamo quindi che Jindal faccia la propria parte affinché la collaborazione tra istituzioni e investitori prosegua in maniera sempre più concreta". Lo scrive in una nota la deputata eletta in Toscana Chiara Tenerini, Responsabile Lavoro di Forza Italia.

"Entro i prossimi quattro mesi - aggiunge - è prevista la firma dell'accordo di programma con Metinvest, passo decisivo per la creazione di nuova acciaieria con una capacità produttiva di 3 tonnellate. Ad essa verrà affiancato l'investimento complementare di Jindal, che consentirà di valorizzazione al meglio le capacità industriali dell'area. Nelle more abbiamo anche prorogato fino al 2025 la Cig per i lavoratori dell'ex Lucchini. Il Governo ha lavorato per favorire l'insediamento degli investitori, creando le condizioni più ottimali e al contempo definendo una strategia industriale in grado di coniugare tutela ambientale e crescita. Ora, con la dimostrazione della volontà di far fede agli impegni anche da parte di Jindal, Piombino potrà ripartire all'insegna della crescita. È questo l'obiettivo comune - conclude Tenerini - perché la sinergia tra Metinvest e Jsw porterà enormi benefici sul piano dell'occupazione, della sostenibilità e dell'economia non solo locale, ma anche nazionale".