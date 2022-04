“Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, e il suo partito con lui, sta utilizzando ogni strumento a sua disposizione per tutelare la città e il territorio dalle possibili eventuali conseguenze negative che il posizionamento di un rigassificatore comporterebbe. E, ci permettiamo di ricordare, è esattamente ciò che ogni amministratore è chiamato a fare. Stupisce, quindi, che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprima perplessità per l’appuntamento che il sindaco Ferrari ha avuto nei giorni scorsi con il Ministro Cingolani, grazie all’intervento di Fratelli d’Italia. Il sindaco aveva tutto il diritto di incontrare il Ministro per rappresentargli le difficoltà della sua città, sia in ordine al rigassificatore sia alle bonifiche del Sin che non sono mai state avviate, ad esempio.

Governare, Giani dovrebbe saperlo, significa essere efficaci nella maniera più veloce possibile e ci sorprende tutto questo clamore semplicemente per un sindaco ricevuto da un Ministro. Non vogliamo pensare, certo, che un tale moto d’animo si possa spiegare con gelosie e invidie nei confronti di chi, ripetiamo, è mosso unicamente dall’interesse per il bene dei cittadini che ha l’onore e l’onere di rappresentare al meglio. A Francesco Ferrari sarebbe dovuto arrivare un apprezzamento unanime, ma in questa vicenda è giunto solo dai piombinesi che, ricordiamo, sono i più titolati a giudicare il lavoro di un sindaco eletto da loro”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato Riccardo Zucconi, capogruppo Fdi in commissione Attività produttive di Montecitorio.