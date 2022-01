“Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, oggi il valore della memoria assume un significato ancora più pregnante. Per questo intendiamo chiedere in ufficio di Presidenza di Commissione Cultura che quanto prima sia calendarizzata la risoluzione sulle Pietre d'inciampo, proprio per promuovere la diffusione e la conoscenza di questa importante iniziativa artistica e culturale su tutto il territorio nazionale e introdurre nelle scuole, in accordo con i servizi educativi dei musei e degli archivi di Stato, percorsi didattici di approfondimento finalizzati alla ricostruzione della geografia urbana dei luoghi di deportazione e della biografia delle vittime della dittatura nazi-fascista”. Così i deputati del Partito Democratico Michele Nitti, Rosa Maria Di Giorgi e Emanuele Fiano, firmatari della risoluzione in Commissione.

“È quanto mai necessario - continuano i deputati dem - investire in forme di coinvolgimento diretto delle nuove generazioni per rafforzare e ravvivare costantemente la memoria collettiva della tragica esperienza della deportazione e degli orrori della Shoah.

L'arte e la cultura forniscono, soprattutto alle generazioni più giovani e fragili, gli anticorpi più efficaci per il contrasto agli odi, ai pregiudizi e alla violenza, e offrono gli strumenti necessari per farci comprendere la necessità di porre costantemente i valori civili e il senso di comunità alla base della nostra democrazia e libertà” concludono i deputati.