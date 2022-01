Questa la dichiarazione del Presidente della Camera, Roberto Fico: “Quarantadue anni fa la barbarie mafiosa uccideva il presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella.

Il profondo senso dello Stato e l’impegno al servizio della collettività lo avevano spinto a porsi in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. La fiducia nel poter cambiare le cose, a cominciare dal territorio, e la sua determinazione hanno fatto di lui un modello speciale di integrità per i siciliani, un monito costante per la politica ed un esempio di lustro per tutto il Paese.

Il suo ricordo vale dunque sempre come un forte richiamo ad una salda responsabilità civile, che faccia di noi tutti una comunità sempre più saldamente unita nei principi di solidarietà, di giustizia e di legalità della nostra Carta costituzionale”.