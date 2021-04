Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un'intervista alla Stampa, ha spiegato come l'Italia "non fermerà AstraZeneca come fatto dall'Olanda. Bisogna andare avanti con la vaccinazione. Sono numeri esigui rispetto alle dosi inoculate i casi di trombosi registrati in Italia". "Prendiamo - ha aggiunto - decisioni politiche sulla base di evidenze scientifiche". Sileri ha poi sostenuto come "l'Ema credo debba pronunciarsi nuovamente per introdurre un limite di età, non per bloccare o sospendere la somministrazione. Individuata la fascia d'età con un rischio maggiore di trombosi, si mette un limite per la somministrazione o un'avvertenza che preveda un monitoraggio di chi viene vaccinato".