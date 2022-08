“Apprendo con dispiacere e commozione della scomparsa di Piero Angela. E’ stato una voce e una presenza che ha accompagnato la crescita della mia generazione. Come molti, seguivo fin da piccola i suoi programmi di divulgazione scientifica, culturale e ambientale. Molti di noi si sono appassionati ai temi della scienza e della natura con il suo Quark. Negli ultimi anni ho avuto l’onore di conoscerlo e di apprezzare il suo impegno costante in favore della cultura scientifica e delle vaccinazioni. In un tempo in cui l’evidenza scientifica viene ridotta troppo spesso ad opinione, lui ci lascia un’importante lezione di stile e contenuto”. Lo dichiara in una nota la deputata dem Beatrice Lorenzin, della presidenza dl Gruppo Pd alla Camera.