"Un luogo denso di storia, di grandi tradizioni e ricco di valori artistico-culturali. Il santuario di Oropa merita la massima attenzione per quanto esprime. Oltre ad essere un luogo dell’anima, infatti, il complesso testimonia anche i grandiosi risultati che si possono ottenere quando l’azione umana agisce in sinergia con quella della natura: un luogo di preghiera, ma anche di sacralizzazione del paesaggio, perché il santuario risulta straordinariamente integrato nella natura circostante composta da foreste, laghi e colline. Non è un caso se il Monte di Oropa, insieme agli altri 8 sacri monti della Lombardia, è inserito nella Lista del patrimonio UNESCO".

Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che oggi è in visita in Piemonte. Dopo una tappa a Biella, dove si sono svolti incontri politico-istituzionali, il Ministro ha visitato il Santuario di Oropa, accolto dal sindaco del capoluogo, Claudio Corradino e accompagnato dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro e dall’assessore regionale del Piemonte all'Istruzione e al Lavoro, Elena Chiorino.

Presente anche il Segretario generale del Ministero della Cultura, Mario Turetta.

Al Ministro sono state rappresentate alcune necessità per la salvaguardia e la tutela del complesso.

“Continueremo a lavorare affinché posti come questo possano essere apprezzati al meglio dai cittadini grazie a validi progetti di valorizzazione che agiscano nel rispetto della loro natura molteplice: storica, artistica e religiosa”, ha concluso Sangiuliano.