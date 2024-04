"Con la cabina di regia regionale che si è svolta ieri abbiamo dato un ulteriore impulso a proseguire il percorso già tracciato da Matteo Renzi in vista delle prossime elezioni in Piemonte".

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, presidente del partito in Piemonte, che spiega: "L'interlocuzione positiva avviata con le forze politiche che aderiscono agli Stati Uniti d'Europa crea le condizioni per essere una componente essenziale a sostegno del centrosinistra e della candidata Gianna Pentenero".