“Bene il Ministro Valditara che ha ampliato il Piano welfare per i lavoratori scolastici con una serie di agevolazioni bancarie. Il personale scolastico potrà così beneficiare di condizioni favorevoli su mutui ipotecari, prestiti personali, cessioni del quinto, scoperti di conto, piani di accumulo del capitale, aperture di conti correnti e investimenti grazie a convenzioni con Banco BPM e UniCredit. Un giusto riconoscimento per oltre un milione di lavoratori che ogni giorno si impegnano per educare e formare i nostri giovani”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura.