È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), in collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs) della Farnesina, destinato a enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane) e organizzazioni della società civile. Il bando, del valore complessivo di 180 milioni di euro (60 milioni per gli enti territoriali e 120 milioni per le organizzazioni della società civile), rappresenta il più elevato degli ultimi anni ed è il primo seguito operativo del Piano Mattei per l'Africa.

L'85% delle risorse sarà destinato a programmi in Paesi africani, mentre il restante 15% sarà rivolto ad altri Paesi del mondo, inclusa l'Ucraina. La finalità è promuovere lo sviluppo sostenibile dei Paesi partner, puntando a fare dell'Italia il fulcro di interventi di cooperazione. Le proposte, corredate dalla documentazione completa, dovranno essere trasmesse entro il 6 maggio 2024.

Questa iniziativa mira a sostenere una cooperazione caratterizzata da qualità, fattibilità e capacità di sfruttare il partenariato, valorizzando il patrimonio costruito insieme alle organizzazioni della società civile e agli enti territoriali. Le proposte dovranno contribuire concretamente ed efficacemente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.