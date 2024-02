"La peggior commissione europea guidata dalla peggior presidente della storia comunitaria, Ursula Von Der Leyen, annuncia la marcia indietro sulla proposta di riduzione di metà dei fitofarmaci in agricoltura. Un annuncio che suona come una vittoria della Lega, che ha sempre avversato questa proposta al Parlamento Europeo e che continua a ritenere la strategia complessiva del Green Deal, ideata da Timmermans e applaudita dalle sinistre, come una follia irrealizzabile e insostenibile economicamente e socialmente. Bene per gli agricoltori, che abbiamo sostenuto anche in questi giorni di sacrosante proteste. Resta tuttavia la brutta sensazione che il dietrofront su parte di queste proposte ideologiche, estremiste e dannose per imprese, lavoratori e famiglie sia basato esclusivamente sull'opportunità elettorale, in vista delle elezioni europee, e che queste misure eco-terroristiche possano essere riproposte nella prossima legislatura, se la pessima Von Der Leyen sarà messa in condizione di proseguire il suo lavoro di distruzione delle economie nazionali, della produzione e dell'occupazione. Per questo, il prossimo giugno serve un netto cambio di rotta alla guida dell'Unione europea, una nuova maggioranza che riscriva completamente il Green Deal e rimedi ad anni di errori di questa Ue".

Lo dichiara l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.