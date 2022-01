"La peste suina sta destando grande preoccupazione, soprattutto alla luce di un mercato italiano di export della carne di maiale che vale 6 miliardi di euro, lo 0,2% del Pil nazionale. Non è un problema che intendiamo sottovalutare: come Regione Liguria lunedì abbiamo convocato un tavolo con Alisa, Anci e Camera di Commercio per cercare di quantificare eventuali danni, chiedere al Governo adeguati ristori e cercare di limitare quanto più possibile l’area e la durata delle chiusure stabilite dall’ordinanza ministeriale. La peste suina non è in alcun modo pericolosa per l’uomo o per altre specie animali, ma si tratta di un fenomeno preoccupante che nei prossimi mesi potrebbe incidere sulla nostra economia e su tante attività del nostro entroterra, per questo lavoreremo per trovare la soluzione migliore per limitarne la diffusione ma allo stesso tempo tutelare il nostro territorio e la sua ripartenza" lo annuncia sui social il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti