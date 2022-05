“È sconcertante l’assoluto distacco con cui la Commissione europea sta seguendo il problema della peste suina africana in Europa e in Italia. Il nostro Paese sta facendo i conti con diversi focolai di infezione e preoccupa molto la situazione a Roma, il più grande Comune agricolo dell'Unione Europea. Le amministrazioni locali, abbandonate a loro stesse, non sono in grado di fronteggiare in modo efficace la diffusione del virus che rappresenta un enorme pericolo per la salute e per il nostro made in Italy. Al di là del settore suinicolo, già in crisi tra abbattimenti preventivi e blocco dell’import sui nostri prodotti da parte di Paesi stranieri, la peste suina minaccia anche il comparto dell’ecoturismo, fondamentale per l’economia laziale, composto da migliaia di piccole aziende e imprese a conduzione familiare. Per questa ragione ho inviato una lettera alla Commissione europea, cofirmata dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Tiziana Beghin, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso e Sabrina Pignedoli e anche da europarlamentari di altre forze politiche, nella quale chiediamo una strategia comune europea contro la peste suina”, così Daniela Rondinelli europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.

“Quel che sta avvenendo in Italia e nello specifico in questi giorni nel Lazio, dove l’amministrazione è ormai costretta a rincorrere l’emergenza peste suina africana, è la triste dimostrazione che avevamo visto giusto a temere il peggio dinanzi alla inazione della Commissaria alla Salute Kyriakides. Per questo, ora più che mai, la Commissione non può sottrarsi dall’intervenire con misure serie, urgenti, straordinarie, mirate e concrete: sostenendo le amministrazioni locali e gli allevatori sia le terre colpite sia quelle a rischio per prevenire un'ulteriore diffusione del virus e nel frattempo tamponando le gravi conseguenze socioeconomiche, prima che sia davvero troppo tardi”, conclude Rondinelli.