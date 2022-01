Dichiarazione di Susanna Cenni, Antonella Incerti e Mino Taricco, rispettivamente Responsabile Agricoltura del Pd e capigruppo di Camera e Senato. “Il PD esprime preoccupazione per le possibili conseguenze del caso di peste suina rilevato nei giorni scorsi ad Ovada, in Piemonte. Ricordiamo che la peste suina è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali. Nel 2014 ha colpito paesi dell’Est europeo, raggiungendo poi Belgio e Germania. Nel nostro Paese solo la Sardegna aveva registrato la presenza della malattia.” Così Susanna Cenni, responsabile Politiche agricole, alimentari e forestali del Partito democratico e i capigruppo dem in commissione Agricoltura di Camera e Senato Antonella Incerti e Mino Taricco.

“Siamo un paese con una presenza e una pressione eccessiva di cinghiali, ed abbiamo una importante zootecnia suinicola. La forte contagiosità della malattia ci impone uno sforzo straordinario per evitare scenari disastrosi che non possiamo consentire .” Per il Pd è “fondamentale che si attivino subito tutte le azioni necessarie per rafforzare la sorveglianza, supportando le Regioni, valutando l’efficacia del Piano di sorveglianza Nazionale, e che si adottino tutte le misure necessarie per contenere il proliferare della presenza dei cinghiali, possibile veicolo di trasmissione. È necessario – conclude la nota - che Mipaf, Ministero Salute e Regioni attivino immediatamente una cabina di regia per adottare tutte le misure e gli strumenti necessari, anche straordinari. Il Pd chiede una informativa urgente alle commissioni competenti prima possibile, da parte dei Ministri competenti".