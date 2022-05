“Si sta purtroppo avverando quanto temevamo. Non aver affrontato tempestivamente la problematica relativa alla proliferazione dei cinghiali, sta provocando la diffusione della peste suina africana con un caso scoperto alle porte di Roma. Siamo lieti che il Governo abbia deciso di ascoltare Forza Itali e di affrontare tempestivamente questo tema conferendo un’apposita delega al sottosegretario Costa. La filiera della carne suina italiana è un’eccellenza, il che richiede misure urgenti di due tipi. Da una parte occorre finanziare, anche nelle zone non infette, le recinzioni per aiutare gli allevatori a dotarsi di apposite barriere, essenziali per evitare che il contagio si diffonda tra gli allevamenti di suini da carne. Uno dei rischi da scongiurare a tutti i costi è il divieto di commercializzazione ed esportazione delle carni che potrebbe essere una delle conseguenze della diffusione massiva della peste nei suini. Al contempo, come diciamo da molto tempo, occorre mettere in piedi un piano serio di “controllo” della proliferazione della fauna selvatica, con particolare riferimento ai cinghiali, anche facendo norme speciali attraverso un apposito decreto. Non vorremmo che la gestione della peste suina diventi la fotocopia del disastro della Xylella in Puglia, dove la mancata tempestività nell’eradicazione degli alberi infetti ha provocato la diffusione massiccia della malattia”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e respsinabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro, Raffaele Nevi.