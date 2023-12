"La peste suina è l'allarme più grande che abbiamo e sul quale dobbiamo concentrare le nostre energie”. Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, all'assemblea di Confagricoltura. "L'abbattimento selettivo era una risposta che la scienza ci suggeriva per sanare quello che non si era fatto negli anni. Perché dal 2018 abbiamo una popolazione di ungulati superiore di 7 volte la media europea ed era ora di intervenire. E non potevamo farlo se non con il confronto con le Regioni, che ringrazio", aggiunge.