"La peste suina africana non si debella con la burocrazia. E' già trascorsa più di una settimana dalla nomina del commissario straordinario interregionale Piemonte-Liguria per l’emergenza, Angelo Ferrari, ma del decreto ministeriale necessario per consentirgli di iniziare a lavorare nemmeno l'ombra. Il Mipaaf batta un colpo. Parliamo di una figura istituzionale fondamentale per contenere ed eradicare la malattia, che ha colpito un numero elevato di ungulati anche a causa di una gestione della fauna selvatica. Le Regioni hanno assunto tutti i provvedimenti del caso e in tempi rapidi. Occorre dunque fare presto e con pragmatismo. Se da una parte il virus non contagia l'uomo e i consumatori possono stare tranquilli, dall'altra la gravità della situazione è tale da mettere seriamente in crisi il Made in Italy e il lavoro dei nostri allevatori".

Così i parlamentari della Lega Lorenzo Viviani e Giorgio Maria Bergesio, capigruppo nelle commissioni Agricoltura di Camera e Senato.