“Il ritrovamento di una carcassa di cinghiale infetto dalla PSA nel territorio compreso tra i comuni di Tornolo e Bedonia, in provincia di Parma, è l’ulteriore conferma del fatto che contro questa epidemia non si è ancora fatto abbastanza. Servono azioni di contenimento più incisive nelle aree colpite, a cominciare da quella pavese, e in quelle a rischio, anche con l’obiettivo di riequilibrare la presenza di cinghiali sul territorio, come fatto efficacemente in altri Paesi. È quello che chiedo ormai da anni, senza ottenere risposte adeguate.

Ora la Peste suina africana è arrivata a sfiorare uno dei distretti agroalimentari più importanti del Paese, mettendo a rischio l’intera filiera della carne fresca e lavorata, cioè buona parte dell’economia del territorio. Il Commissario straordinario deve agire rapidamente, d’intesa con il governo e con le Regioni coinvolte”. Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega).