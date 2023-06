“La commissione Pech del Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento Controlli per la pesca. Si tratta di un testo che colpirà ancora di più il settore, aumentando la burocrazia, i costi per le imprese, e aprendo la porta a sanzioni più frequenti e ingiuste. Inoltre, l’Europa e la sinistra, sempre pronte a battersi il petto in difesa della privacy, hanno deciso di inaugurare il ‘Grande Fratello’ a scapito dei pescatori. Mi riferisco alla norma che introduce le telecamere a bordo (CCTV), le quali dovranno essere installate obbligatoriamente sulle imbarcazioni a partire da 18 metri lunghezza fuori tutto e laddove sussistono seri rischi sull’applicazione dell’obbligo di sbarco. Parliamo di una tecnologia che è già superata e che aggiungerà nuovi oneri sulle spalle dei nostri pescatori. C’è poi la questione dei margini di tolleranza: nel caso di catture accidentali, per esempio, tale margine sarà dello 0,5%, talmente basso da andare a pieno discapito della pesca multispecie frequente nel Mediterraneo, esponendo i pescatori a sanzioni più frequenti. In commissione Pech abbiamo fatto tutto il possibile per fermare il regolamento, ma le sinistre, dal Pd ai verdi, non hanno voluto ascoltare le istanze delle nostre marinerie. Noi non ci arrendiamo: c’è ancora un ultimo passaggio prima del via libera definitivo, il voto in Plenaria”.

Lo dice l’eurodeputata della Lega e capogruppo di Identità e democrazia in commissione Pesca al Parlamento europeo, Rosanna Conte.