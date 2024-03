"In qualità di coordinatrice del gruppo ID in Commissione Pesca non posso che essere soddisfatta del ricorso presentato dal Governo italiano alla Corte di Giustizia dell'Unione europea contro le telecamere a bordo previste dal regolamento controlli nel settore della pesca. Questa è una storica battaglia che a nome della Lega ho portato avanti in questi anni denunciando gli insensati contenuti del regolamento che danno la possibilità agli Stati membri di video sorvegliare i pescatori come se fossero dei delinquenti e aumentano i controlli penalizzando una categoria fondamentale per la nostra economia.

Per tutta la legislatura io in Commissione, essendo stata relatrice ombra per il gruppo Id, e tutta la Lega abbiamo lavorato per migliorare un testo pieno di problemi, anche ottenendo vittorie a cominciare dalla tracciabilità, ma sulle telecamere a bordo auspichiamo un cambio di rotta: i pescatori non sono criminali e desiderano unicamente essere liberi di lavorare, senza limitazioni assurde". Lo dice l'europarlamentare della Lega Rosanna Conte, coordinatrice del gruppo Id in Commissione Pesca del PE.