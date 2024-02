"E' un vero orgoglio assistere oggi alla firma di questa intesa" ha affermato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago nel suggestivo Salone dei Marmi di Palazzo Marina sede dello Stato Maggiore della Marina Militare "tra FINCANTIERI ed EDGE GROUP che crea i presupposti per sviluppare cooperazioni di respiro strategico nel settore delle unità militari e relativi sistemi. Un accordo che costituisce la cornice in cui le due importanti aziende possono sviluppare congiuntamente soluzioni innovative nel settore navale, a vantaggio dei mercati domestici e internazionali, facendo leva sulla possibilità di trasferire know-how e tecnologia, con evidenti risvolti occupazionali. Questa intesa industriale" ha concluso nel suo intervento il Sottosegretario delegato dal Ministro Crosetto a presenziare all'ufficializzazione dell'accordo tra Hamad Al Marar - CEO di EDGE e Pierroberto Forgiero CEO di FINCANTIERI "riflette le volontà politiche dei due Paesi di consolidare e rafforzare i rapporti di collaborazione nel settore marittimo già avviati l'anno scorso con la visita del Ministro della Difesa e della Presidente Meloni. Una importante sinergia tra Italia e Emirati che traccia ulteriori traiettorie lungo le quali possono nascere significative collaborazioni strategiche e strutturate in tutti i domini della Difesa con l'obiettivo di sviluppare innovazione tecnologica indispensabile per contribuire alla sicurezza globale e per le sfide che oggi la comunità internazionale sta affrontando"

