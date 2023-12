"Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre del 1941" afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago "tre mezzi d'assalto della Marina Militare affondarono due navi da battaglia inglesi (il HMS Queen Elisabeth e il Valiant) e ne danneggiarono due (il Sagona e il Jervis), Marceglia, Schergat, Bianchi, De la Penne, Martellotta e Marino furono tutti e 6 decorati di Medaglia d'ORO al Valor Militare e la loro ardita e rischiosa azione impressionò tutte le Marine Militari del Mondo".

"Oggi la Marina Militare è ancora protagonista" conclude Perego "nel Mediterraneo allargato e nelle acque internazionali, con le operazioni Nazionali, UE e Nato in corso, e a breve con la Fregata Europea Multi Missione Virginio FASAN che si unirà alla missione Prosperity Guardian in Mar Rosso per la protezione dei traffici mercantili Nazionali"