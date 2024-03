"Questo tour significa portare in giro per il mondo l'Italia intera rappresentata dalla Nave più bella del mondo," afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago al "Villaggio Italia" organizzato da Difesa e Servizi SpA in occasione della sosta a Buenos Aires di Nave Vespucci "la Signora dei mari che in 93 anni di vita ha fatto 87 campagne, visitando oltre 240 città nazionali ed estere percorrendo oltre 800.000 miglia nautiche all'incirca 40 volte l'equatore, numeri incredibili per una unità in servizio attivo fucina di migliaia di Marinai".

"Il progetto del tour mondiale" continua Perego "nasce, su iniziativa del Ministro Crosetto, proprio volendo coniugare la tradizionale attività formativa degli Allievi Ufficiali della nostra Marina Militare e la promozione del Made in Italy nei porti oggetto della campagna. Nave Vespucci è un icona mondiale che rappresenta il meraviglioso connubio tra le tradizioni marinare e la cultura che hanno contribuito alla crescita e al prestigio dell'Italia nel mondo."

"Tornare poi a Buenos Aires dopo 72 anni" conclude Perego che ha incontrato nella capitale argentina, accompagnato dall'Ambasciatore SE Fabrizio Lucentini, il Ministro della Difesa Luis Petri con il vice ministro Claudio Pasqualini, il Segretario Mag Juan Battaleme e il Direttore della Politica industriale Pablo Regazzoni "ha un significato importante anche per il legame storico tra i due paesi, qui c'è la comunità italiana all'estero più grande al mondo e tra i Italia e Argentina ci sono importanti sinergie relative al comparto Difesa, in particolare nel settore industriale, con collaborazioni multidominio".