"Siamo partiti da quota 100 per arrivare a 103, in sostanza siamo tornati alla legge Fornero, anzi l'hanno peggiorata con opzione donna e ora si danno contributi per non andare in pensione. Non si affronta il problema dei giovani che non andranno mai in pensione e si fa pagare un prezzo doppio alle donne". Lo ha dichiarato Maurizio Landini, segretario della Cgil, a Reggio Calabria. "

"C'è un'idea del lavoro sbagliato. Reintrodurre i voucher significa aumentare il lavoro nero, quello sfruttato e non pagato. Chi viene pagato in voucher non avrà mai una pensione, troverei utile che venisse pagato a voucher chi lo propone, quindi i politici", ha aggiunto.