La maggioranza "dovrebbe avere le idee chiare su cosa vuole fare del sistema pensionistico, qual è la grande riforma alla quale pensa" ma "per la quale non ci saranno le risorse finanziarie, perché se non ci sono adesso che l'economia è andata meno peggio di quanto anticipato, nessuno si aspetta un'espansione tale da giustificare una riforma seria che riduca l'età di pensionamento e aumenti il livello delle pensioni anche minime". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, secondo cui "l'impressione generale è che sulle pensioni" la maggioranza "faccia interventi a spizzichi, mentre invece il sistema pensionistico bisogna considerarlo nella sua interezza". Insomma, ha spiegato, quelle in atto da parte delle forze di maggioranza "sembrano molte iniziative che vanno nel senso di permettere a ciascun partito della maggioranza di dire 'abbiamo promesso, abbiamo fatto'". Una modalità che Fornero ha definito "cattiva politica: prometti qualcosa che sai che non potrai mantenere, illudi gli elettori. Dobbiamo volere una politica migliore".