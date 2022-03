"Gravissimo che chi si è macchiato di reati afferenti mafia e terrorismo, anche se ai domiciliari, possa godere del diritto alle indennità, ricevendo addirittura gli arretrati. Non bastavano i permessi premio e l’abolizione dell’ergastolo ostativo: a quanto pare, in Italia vieni punito severamente solo se sei un onesto lavoratore". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in merito alla possibilità per mafiosi e terroristi di percepire la pensione.

In concreto l'Inps, attraverso il comunicato n. 1197 del 16 marzo 2022, accoglie e attua una sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale i condannati per reati di mafia e terrorismo potranno percepire regimi assistenziali e previdenziali pubblici.