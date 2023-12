Malo (Vi), 28 dic 23 - "Con l'inaugurazione dell'ultimo tratto funzionale della Superstrada Pedemontana Veneta da Malo a Montecchio Maggiore avvenuta stamane a Malo, in provincia di Vicenza, alla presenza del Ministro Matteo Salvini e del Presidente della Regione Luca Zaia, si va a completare un'opera che arricchisce la dotazione infrastrutturale del territorio regionale e consente di superare il gap costituito dall'attuale assenza di assi stradali ed autostradali adeguati nell'area pedemontana veneta sia come servizio degli spostamenti locali di una delle aree più industrializzate del territorio nazionale, sia creando una alternativa ai traffici di attraversamento Est-Ovest nel contesto del Corridoio Europeo Mediterraneo. Complimenti al gruppo costruttore e a tutte le imprese che hanno collaborato per la realizzazione di una delle tante opere che confermano l'impegno della Regione per lo sviluppo economico e sociale veneto e del Nordest più in generale".

A dirlo in una nota