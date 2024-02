“Grazie all’onorevole Maiorano per aver portato l’attenzione sulla umanizzazione delle cure, in particolare nella popolazione pediatrica". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. "Il ricovero di un bambino comporta cambiamenti notevoli, per lui e per tutta la sua famiglia. La figura del clown di corsia può costituire un prezioso supporto per far affrontare al piccolo paziente un momento di sofferenza”, aggiunge.