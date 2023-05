"Siamo in un comune dove mettere al centro un progetto condiviso per il futuro della città ha permesso, non solo al Pd e al M5s, ma anche ad altre liste civiche e di altri partiti, di mettersi insieme. Quindi, quando si parte dai bisogni concreti delle persone e si antepone l'interesse collettivo alle proprie questioni interne, si riesce a costruire qualcosa di importante per la comunità". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di un'alleanza con il M5s, durante un evento elettorale a Torre del Greco.

Ai cronisti che le chiedono se ha in programma un incontro con Conte, Schlein risponde così: "Intanto dobbiamo continuare a sentirci, non solo per le battaglie comuni, ma anche perché come abbiamo visto negli ultimi giorni, sul lavoro, sulla sanità e anche su quello che si prospetta, viste le intenzioni del Governo, anche con le altre opposizioni dobbiamo continuare a tenere un filo comune. Delle volte ci incrociamo, altre volte, ma è normale".