"Nella sua informativa Schillaci avrebbe dovuto farci capire solo una cosa: come intende procedere per proseguire la campagna vaccinale? Come pensa di conciliare questa necessità con le posizioni diffidenti verso i vaccini e la scienza che questo Governo ha già espresso nei primi provvedimenti approvati? Sono queste le questioni che dobbiamo affrontare in modo prioritario e sulle quali il Governo deve dare risposte chiare". Lo scrive sui social la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito, segretaria della commissione Affari Sociali e Sanità di palazzo Madama.