“La nomina di Francesco Boccia e del comitato di indirizzo con il compito di preparare il congresso del Partito Democratico pugliese è sicuramente un fatto positivo. L’autorevolezza e l’equilibrio di Francesco e dei componenti del comitato aiuteranno a rasserenare il clima politico interno e ad avviare finalmente una fase di rigenerazione del Partito. Il lavoro che faranno nei prossimi mesi, insieme ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ai segretari di federazione, sarà decisivo. D'altronde, fui tra i primi a chiedere, vista la delicatezza e la difficoltà della fase politica, che il governo del Partito venisse affidato a un coordinamento. Come è noto, molti di noi non sono mai stati interessati al nome del segretario regionale ma alla linea politica. I problemi delle ultime settimane nei comuni in cui si vota, a partire dal ruolo del Partito Democratico e dal suo rapporto con il civismo, dimostrano che avevamo ragione a chiedere chiarezza sulla linea politica per evitare confusione e incertezza. Sono sempre più convinto che ci sia bisogno di maggiore collegialità nelle decisioni, di un partito forte e radicato nei territori, di definire meglio l’ambito e il confine del nostro progetto politico. È innanzitutto su questi temi che ci confronteremo nei prossimi mesi per provare a costruire un percorso congressuale unitario. Per quanto riguarda tanti di noi, c’è la massima disponibilità a dare una mano per far ripartire il Partito”. Lo dichiara il deputato dem Michele Bordo.