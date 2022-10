“Lo stesso Pd che diceva non meno di due giorni fa “il terzo polo è stato escluso dagli elettori e non dagli accordi “, eliminandoci di fatto da tutti i ruoli di garanzia istituzionale, oggi invoca l’intesa delle opposizioni. A Marco Meloni rispondo che un’intesa del “tutti contro” com’è noto, dimostrato dalla storia se non dal buon senso, non serve a nulla . Perché la buona politica non si fa contro qualcuno ma per qualcosa , aggiungo : per voler fare , non per voler affermare di esserci.

È l’eterno giochino dell’autodistruzione a sinistra , ragione per cui il Pd di Letta e della sua classe dirigente è riuscito nello straordinario capolavoro di tirare la volata al governo Meloni e riportare in vita Conte. Sui ruoli di garanzia poi hanno anche sbagliato i conti e si sono fatti fregare dal movimento 5 stelle pur di escludere il terzo polo da ogni posto che gli spettava per rappresentanza democratica delle opposizioni .

Ora vengono a chiedere alleanze contro : noi fieramente e fermamente faremo un’altra opposizione al governo Meloni, valutandolo com’è giusto sulla base del suo operato, non dei titoli, non delle ideologie, non delle frasi fatte che non significano più nulla.

Ci sono due opposizioni : la nostra è riformista, seria, sempre e solo nell’interesse del Paese”, lo afferma la presidente dei senatori di Azione-ItaliaViva Raffaella Paita.