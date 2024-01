"Ogni giorno sui giornali abbiamo paginate che riguardano il centrodestra, ogni tanto succede anche che ci siano episodi che riguardano il centrosinistra. La guardia non è mai abbastanza alta, bisogna reagire con molta fermezza nel momento in cui si accertano fatti, senza dare naturalmente giudizi preventivi, però francamente penso che la stragrande maggioranza degli amministratori, dei rappresentanti del PD, siano persone perbene. Questo non significa che talvolta non ci sia l'eccezione cui bisogna reagire con la massima forza e fermezza.

Non credo nelle diversità morali,credo nelle diversità delle modalità di selezione della classe dirigente, di funzionamento dei partiti. Il fatto di non essere un partito personale secondo me costituisce un antidoto a forme estreme di degenerazione". Lo ha detto Andrea Orlando, deputato del Pd, alla trasmissione 'Caffè della domenica' su Radio24.