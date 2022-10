“Ho riflettuto a lungo in questi giorni; ho letto e ascoltato le analisi dei tanti, dentro e fuori del Pd: le rispetto tutte ma non le condivido tutte. Questo partito è ciò per cui ho lavorato e creduto in questi ultimi 15 anni ed è un progetto a cui io credo e per il quale nutro profondo rispetto. Il Partito Democratico non è una ditta. Non è la casa di qualcuno, perché è la casa di tutti. Non è nato per appartenere a questo o a quel leader; né per essere ostaggio di poteri e correnti. Non è un perimetro e nemmeno un contenitore.

Non è liquido, nè solido, nè gassoso, ma si è dimostrato fragile: undici segretari in quindici anni, milioni di voti persi. Eppure, siamo ancora qui, il principale partito di centrosinistra in Italia e in Europa .

Perché il Pd è un’invenzione che nasce da una visione: l’idea che la vocazione maggioritaria dovesse avere l’ambizione di spalancare porte e finestre al nuovo, non quella di ridursi a un’azienda da scalare a piacimento.

Il Pd nasce per promuovere una cultura realmente progressista perché democratica e riformista; solo la sinistra avanza, mentre la destra è sempre immobile.

Ecco perché il simbolo del Partito Democratico non può essere messo in soffitta: semplicemente perché non appartiene a nessuno ma è bene comune, perché ambizione e ideale; perché è un sogno che è iniziato il 14 ottobre 2007 con una grande idea; vivere oltre i leader; come una casa che sopravvive alle generazioni che la abitano.

“ Il Pd non nasce da un leader e per un leader ma dalle persone reali di questo Paese”, diceva il primo segretario Walter Veltroni. Direi che è il caso di recuperare quello spirito originario perché nessuno possa sognarsi di metterci la parola fine per qualche ragione di convenienza di parte. Essere democratici oggi è più che mai una responsabilità eccezionale : lo è nel tempo che viviamo in Italia e nel contesto internazionale, dove le democrazie sono ovunque in crisi, dove c’è il prevalere degli egoismi, dove i diritti rischiano la regressione, dove le escalation di odio, le bugie e falsità mettono a repentaglio ogni giorno le vite di tutti e dei più fragili tra tutti, dove la crisi morde e il lavoro arranca, dove i conflitti sociali rischiano l’esasperante aberrazione delle guerre tra chi ha e chi no. Unire, non dividere. Ricucire un paese diviso da una campagna elettorale che ha spartito quote di elettorato tra nord e sud senza pensare che così facendo si spaccava la coesione e la connessione tra i cittadini.

Ecco perché io sono partita democratica e non ho alcuna intenzione di tornare indietro, ora più che mai . L’unica cosa che dobbiamo combattere con ogni forza è l’autoconservazione: dobbiamo cambiare, e facciamolo! Discutiamo (più in fretta del solito che i tempi della crisi sono veloci), troviamo una sintesi e facciamo presto. Siamo e saremo l’opposizione democratica, puntuale e costruttiva di questo governo. C’è un popolo che conta su di noi, ed è da questa responsabilità che ci hanno affidato che dobbiamo ripartire”.

Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti in un post su Facebook .