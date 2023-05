All’interno dei circoli e nelle piazze, nelle strade e nei mercati con i banchetti, il Partito Democratico milanese ha organizzato per questo weekend più di settanta momenti di confronto e dialogo in tutta l’area metropolitana. Una grande mobilitazione per lanciare la campagna di tesseramento 2023 che continuerà nelle prossime settimane. A poco più di una settimana dal voto del 14 e 15 maggio, domani, la segretaria nazionale Elly Schlein, sarà prima a Cinisello Balsamo alle 15.30 in piazza Gramsci con il candidato sindaco Luca Ghezzi, poi alle 17 a Cologno Monzese in piazza XI Febbraio con il candidato Stefano Zanelli.

“In un periodo di grande sconforto, con la destra al governo che cerca di mettere le mani sui diritti, taglia sul welfare e colpisce chi si trova già in difficoltà e con la Lombardia in balia dei disastri della giunta Fontana, il Partito Democratico dopo il grande entusiasmo che ha accompagnato i primi giorni della nuova segreteria nazionale riparte dalla sua comunità. Una comunità straordinaria, solida e aperta che vuole essere perno del cambiamento che vogliamo portare nel nostro Paese. Mettiamo al centro le nostre idee, i nostri valori e le nostre proposte. È molto di più di una tessera, è una sfida alla destra nostalgica, disumana e retrograda da vincere, a partire dalle elezioni comunali imminenti”, ha commentato la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani.