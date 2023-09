"Sono contenta che Cofferati sia tornato. Mi spiace quando si esce dai partiti, perchè io credo nel pluralismo”.

Simona Malpezzi non sbatte la porta i faccia a Sergio Cofferati, che

ha appena ripreso la tessera del Pd, ma chiede all’ex leader della

Cgil “rispetto non tanto per la classe dirigente, ma nei confronti di

militanti e elettori del Pd”, spiega in una intervista all’Adnkronos.

Malpezzi, che ne pensa del rientro di Cofferati nel Pd? “Io sono

sempre contenta se qualcuno rientra, mi spice quando le persone

escono, mi era dispiaciuto quando Cofferati era uscito. In un grande

partito si sta sempre dentro, anche quando le idee non ci piacciono,

si lavora da dentro per portare un contributo.

Soprattutto in un

grande partito come il Pd”.

Cofferati ha criticato il Jobs Act, che pensa? “In questi anni ci sono

stati militanti che hanno lavorato, hanno creduto nelle proposte del

partito, elettori che quelle proposte hanno sostenuto. Forse

bisognerebbe evitare di fare affermazioni ‘tranchant’ come quelle di

Cofferati sul Jobs act. Mi spiace, è come se ci fosse una mancanza di

rispetto non della classe dirigente del Pd ma nei confronti di quelli

militanti e elettori che quelle battaglie hanno condiviso”.